1991 zogen George H.W. Bush und First Lady Barbara Bush mit ihrem Hund „Millie“ in das Weiße Haus. 2001 zog Sohn George W. Bush mit Scotchterrier "Barney" und "Miss Beazley" sowie der Kater "Willie" in den Washingtoner Amtssitz ein. „Barney“ hatte auf der Website des Weißen Hauses sogar seine eigene Seite und trat regelmäßig in einem Weihnachtsvideo der Bushs auf.