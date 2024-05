Nach Erschießung der eigenen Hündin Trumps mögliche Vizepräsidentin würde auch Bidens Schäferhund töten

Ginge es nach Kristi Noem, sollte Commander ebenfalls erschossen werden. Das schlug sie nun in der CBS-Sendung „Face the Nation“ vor. Der Grund: Bidens Schäferhund hat in der Vergangenheit mehrere Secret-Service-Agenten attackiert und blutig gebissen. Er wurde daraufhin aus dem Weißen Haus verbannt. „Joe Bidens Hund hat 24 Secret-Service-Mitarbeiter angegriffen“, sagte Noem zu ihrer Interviewpartnerin Margaret Brennan. „Wie viele Menschen müssen angegriffen und gefährlich verletzt werden, bevor man eine Entscheidung über einen Hund trifft?“