Die aussichtsreichsten Kandidaten Wer könnte Harris‘ Vize werden?

Der 60-jährige Kelly rückte ins politische Rampenlicht in den USA, als eine Tragödie seine Familie erschütterte. Seiner Frau, der damaligen US-Abgeordneten Gabrielle Giffords, wurde bei einem Treffen mit Wählerinnen und Wählern in Tucson in den Kopf geschossen. Bei dem Schusswaffenangriff wurden sechs Menschen getötet. Giffords überlebte und inspirierte Menschen im ganzen Land. Doch bedeutete der Angriff auf sie das Ende ihrer zuvor chancenreichen politischen Karriere. Giffords und Kelly gründeten eine Aktivistengruppe, die sich für Schusswaffengesetze einsetzt.