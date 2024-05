Strafmaßverkündung im Juli Trump ist schuldig gesprochen – der Sieg des Rechts über die Macht

Seit Donnerstag gibt es einen weiteren Beweis dafür, dass in den Vereinigten Staaten das Recht sich durchsetzt. Eine New Yorker Jury von zwölf Frauen und Männern hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Punkten schuldig gesprochen. Es ging um die kriminelle Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine frühere US-Pornodarstellerin, mit der Trump eine außereheliche Affäre hatte. Der Republikaner, der im November erneut als Präsidentschaftskandidat seiner Partei antreten will, hatte sie als Anwaltskosten bewusst falsch deklariert. Das gilt in den USA als Verbrechen.