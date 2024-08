Umfrage vor US-Wahl Wo die Amerikaner Harris vorne sehen – und wo Trump

Fast die Hälfte der Befragten in der Erhebung der Nachrichtenagentur AP und des Forschungszentrums Norc gab an, Eigenschaften wie „der Demokratie verpflichtet“ und „diszipliniert“ beschrieben eher Harris als Trump. Lediglich etwa drei von zehn Befragten gaben an, diese Attribute träfen besser auf Trump zu.