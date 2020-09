„Das Schlimmste, was ich je gesehen habe“ : 11 perfekte Social-Media-Reaktionen auf das TV-Duell

Foto: AP/Julio Cortez Infos Die lustigsten Social-Media-Reaktionen auf das TV-Duell

Washington Zwei ältere Herren, die sich anmaulen, ein Moderator, der nicht zu Wort kommt – das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump war ein Trauerspiel. Viele Twitter-Nutzer haben ihren Humor trotzdem nicht verloren. Wir zeigen die lustigsten Reaktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gespannt verfolgte die Welt in der Nacht zum Mittwoch das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden: Neue Maßstäbe in Niveau- und Respektlosigkeit wurden gesetzt, als die beiden Kontrahenten in der Debatte aufeinandertrafen.

Neben dem permanenten Einander-ins-Wort-Fallen blieben vor allem die Tiefpunkte der Diskussion im Gedächtnis: Etwa jener, als Donald Trump sich weigerte, sich klar von rassistischen Gruppierungen zu distanzieren. Jener, in dem er über Bidens Sohn Hunter herzog, als der Demokrat gerade von seinem zweiten Sohn Beau sprach, der 2015 an einem Hirntumor starb. Aber auch jener, in dem Biden seinen Rivalen als „Clown“ bezeichnete oder ihn anherrschte, er möge endlich mal „den Mund halten, Mann“.

Während viele Beobachter staunten, wie schlimm es tatsächlich um die politische Kultur in den USA steht, war auf eines Verlass: auf den Galgenhumor vieler Social-Media-Nutzer in aller Welt. In unserer Infostrecke haben wir die pointiertesten Reaktionen aus dem Netz zusammengetragen - hier geht’s los.

(RP)