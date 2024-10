Tim Walz und J.D. Vance Sachlich, scharf und gar nicht „weird“ – Der Stil der TV-Debatte zur US-Wahl

In der einzigen Debatte um das Amt des Vizepräsidenten vor den US-Wahlen am 5. November haben sich der Demokrat Tim Walz und der Republikaner JD Vance am Dienstagabend in New York einen sachlich geführten, aber hitzigen Schlagabtausch über zentrale Themen gelifert. Die Kandidaten stritten über die Krise im Nahen Osten, Immigration, Steuern, Klimawandel und Energie. Die Debatte war geprägt von politischen Meinungsverschiedenheiten, aber wenig persönlichen Angriffen.