Einschätzungen der US-amerikanischen Medien Die US-Presse nach dem TV-Duell zwischen Harris und Trump

Sie hat die Debatte gewonnen, weil sie mit der Strategie hineinging, Trump durch Verhöhnen und Ärgern dazu zu bringen, sich in persönlicher Kränkung und Eitelkeit zu verheddern, sodass ihre Politik und Geschichte maßgeblich unberührt blieben. Er beißt einfach jedes Mal an, und Harris legte die Falle so aus, dass er einen großen Teil der Debatte damit verbrachte, über die Vergangenheit zu sprechen oder über Joe Biden, oder über Einwanderer, die Haustiere essen würden, aber nicht darüber, wie er das Leben der Amerikaner in den nächsten vier Jahren verbessern will.“