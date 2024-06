Erstes TV-Duell vor US-Wahlen „Jammerlappen, Verlierer, Straßenkatze“ – Hitzige Debatte zwischen Trump und Biden

Joe Biden und Donald Trump haben sich beim ersten Fernsehduell vor der Präsidentschaftswahl in den USA heftig attackiert. Trump ging bei der Debatte des Senders CNN in der Nacht zum Freitag in die Offensive und stellte seinen Nachfolger als Versager dar. Biden bezeichnete Trump als einen „Verlierer“ und warf ihm vor, zu lügen. Der Amtsinhaber stockte jedoch wiederholt.