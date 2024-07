Beschwerde bei Wahlkommission Trump will Harris' Zugriff auf Bidens Wahlkampfkasse verhindern

Auch Mike Johnson, der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, äußerte sich am Sonntag, wenige Stunden vor der offiziellen Erklärung von Biden, in diese Richtung. „Ich denke, dass sie in einigen dieser Staaten vor juristischen Hürden stehen und ich würde erwarten, dass es dort zu Klagen kommt. Und sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Sie haben ein echtes Problem“, sagte der Abgeordnete in der CNN-Sendung „State of the Union“.