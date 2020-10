US-Wahl und Coronavirus : Trump verkündet „Nie wieder einen Lockdown!“

Tampa US-Präsident Donald Trump will größere Einschränkungen in den USA ausschließen. Das verkündet er bei einer Wahlkampfveranstaltung auch im Hinblick auf das europäische Vorgehen.

US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet weiter steigender Coronavirus-Infektionen neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA ausgeschlossen. „Wir werden nie wieder einen Lockdown machen“, verkündete Trump am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Tampa im Bundesstaat Florida. Er nahm dabei auch ausdrücklich Bezug auf die in Deutschland und Frankreich angekündigten Einschränkungen.