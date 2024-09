Nach Trumps Lügen Unter Haitianern in Springfield geht die Angst um

In Wirklichkeit sind viele Haitianer mit eigenen Mitteln gekommen und haben Geschäfte eröffnet, so wie Philomene Philostin, die ein Lebensmittelgeschäft mit Spezialitäten aus Haiti betreibt und in den USA eingebürgert wurde. Andere kommen nicht so gut zurecht, so wie Fritz, der über die mexikanische Grenze in die USA kam. Er und seine Familie erhalten Lebensmittelhilfe. Um Miete bezahlen zu können, muss er seinen ersten Lohn abwarten. Während er in der Nähe des Rathauses spricht, fährt ein Auto vorbei, die Insassen schreien raus: „Fuck you!“