Wirre Rede in Ohio Trump prophezeit bei Wahlniederlage ein „Blutbad“ und das Ende der US-Demokratie

„Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird“, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Anhängern in Ohio. „Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben.“ Was der Ex-Präsident mit der Bemerkung genau meinte, war allerdings unklar, da er in seiner Rede eigentlich gerade über Risiken für die US-Autoindustrie gesprochen hatte.