US-Wahlkampf Für Harris und Walz kommt es jetzt darauf an, den Kontrast deutlich zu machen

All das fühlte sich Ewigkeiten her an, als Kamala Harris vor mehr als 12.000 enthusiastischen Anhängern in Philadelphia ihren Vize, in den USA „Running Mate“ genannt, vorstellte. In der Arena herrschte eine Euphorie, wie sie die Demokraten zuletzt mit Barack Obama als Kandidat erlebt hatten. Statt „Yes we can“, rufen die Menschen jetzt „Yes we Kam“. Welch einen Unterschied ein paar Tage in der amerikanischen Politik ausmachen können.