Posting im Wortlaut So begründet Taylor Swift ihre Unterstützung für Kamala Harris

Swift hatte Anfang März ihre damals etwa 282 Millionen Follower auf Instagram aufgerufen, sich an den US-Vorwahlen am Super Tuesday zu beteiligen. Die einflussreiche 14-fache Grammy-Preisträgerin sprach sich damals jedoch nicht für einen Kandidaten aus. In früheren Wahlen hatte sie sich hinter Demokraten gestellt. Im Jahr 2020 sprach sie sich etwa für den heutigen Amtsinhaber Joe Biden aus.