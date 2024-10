Whisky-Kiste als Wahlurne Traditionelle US-Wahl in Pariser Kultkneipe Harry's Bar gestartet

Eine weiß gestrichene Whisky-Kiste dient als Wahlurne: In der Pariser Kultkneipe Harry's Bar hat am Montagabend bereits die US-Wahl begonnen. Teilnehmen dürfen alle, die sich mit einem US-Pass ausweisen können. Die Stimmen, die in der Whiskey-Kiste landen, werden für die echte Wahl nicht gezählt, erhalten aber dennoch große Aufmerksamkeit: Das Ergebnis der Abstimmung in Harry's Bar lag in hundert Jahren nur drei Mal daneben.