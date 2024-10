Sturm „Helene“ Trump nutzt Naturkatastrophe für Wahlkampf – Harris koordiniert Hilfe

Manche Landstriche in North Carolina sind von der Außenwelt abgeschnitten und nur mit dem Hubschrauber erreichbar, wie Gouverneur Roy Cooper berichtet. Vier Hauptverkehrsachsen zwischen North Carolina und Tennessee sind unpassierbar. In einigen Regionen im Westen des Bundesstaates herrscht Hochwasseralarm, weil Dämme brechen könnten. Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema teilte am Montag mit, dass nach wie vor Hunderte Straßen im Westen North Carolinas gesperrt seien. Mehr als 1000 Menschen seien in Notunterkünften untergebracht worden. In einigen abgelegenen Gegenden standen die Bewohner am Montag an, um Trinkwasser zu bekommen. Strom und Handynetze funktionierten vielerorts nicht.