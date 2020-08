Streit um Briefwahlen : Pelosi ruft US-Abgeordnete aus Sommerpause zurück

Washington Der Streit um die US-Post geht weiter: Die Demokraten befürchten, dass die Leistung der Behörde vor der Präsidentschaftswahl weiter beschnitten wird. Top-Demokratin Pelosi ruft die Abgeordneten deswegen sogar aus der Sommerpause zurück.

Millionen Amerikaner werden versuchen, die Wahlkabine bei der Präsidentschaftswahl am 3. November wegen der Coronavirus-Pandemie zu meiden, und stattdessen per Brief zu wählen. In dem Brief an die demokratischen Abgeordneten rief Pelosi diese am Sonntag auch dazu auf, am Dienstag für eine koordinierte Aktion eine Post in ihrem Wahlbezirk zu besuchen. „In Zeiten der Pandemie ist die Post entscheidend für die Wahl. Amerikaner sollten nicht zwischen ihrer Gesundheit und ihrer Wahl entscheiden müssen.“