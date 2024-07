Reaktionen auf das Attentat Schüsse auf Donald Trump als Gefahr für die Demokratie verurteilt

Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, bezeichnete die Schüsse auf Trump als „Angriff auf die Demokratie“. Hardt sagte unserer Redaktion: „Die Person Trump ist zurecht umstritten, aber in diesem Wahlkampf tut er, was von ihm erwartet wird: Er wirbt innerhalb der demokratischen Spielregeln für seine Positionen“, so der CDU-Politiker. Wie die Schüsse den Wahlkampf beeinflussen, hänge davon ab, wie das Trump- und das Biden-Lager nun damit umgehen würden, so Hardt. „Zu fürchten ist, dass von republikanischer Seite nun die Behauptung aufgestellt wird, Biden trage durch Versäumnisse eine Mitschuld am Attentat. Und die eindrucksvollen Bilder von Trump unmittelbar nach seiner Verletzung durch die Kugel werden auch stark wirken“, so der CDU-Außenpolitiker weiter.