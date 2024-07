Würidgung seiner Verdienste um das Land Hollywood reagiert auf Rückzug Joe Bidens

Barbra Streisand, eine Unterstützerin der Demokraten, schrieb am Sonntag im Netzwerk X, man müsse Biden dankbar sein, „dass er unsere Demokratie aufrechterhalten“ habe. In seiner vierjährigen Amtszeit habe er Bedeutendes geleistet. Die Sängerin Cher schrieb dagegen bei X, sie fühle sich gemartert, weil sie nicht glaube, dass die Demokraten ohne Biden gewinnen könnten. Es sei an der Zeit, unkonventionell zu denken, erklärte sie und schlug eine geteilte Kandidatur vor.