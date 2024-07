US-Wahlen im November Kamala Harris – die personifizierte Antithese Trumps

Ganz besonders betonen will Harris den Unterschied zwischen ihrer Erfahrung als Chefanklägerin in Kalifornien und dem verurteilten Straftäter, Vergewaltiger und Betrüger. Bei ihrem ersten Besuch in der Wahlkampfzentrale von Delaware gab sie einen Vorgeschmack. Sie habe mit Personen zu tun gehabt, „die Frauen missbrauchten. Betrügern, die Verbraucher abgezogen haben. Taschenspieler, die Regeln zu ihrem eigenen Nutzen gebrochen haben.“ Sie könne den Amerikanern versichern: „Ich kenne diesen Donald Trump Typus.“ Schon bald könnte Harris der Wahlkampf-Guru Obamas, David Plouffe, helfen, diese Kontraste noch stärker herauszuarbeiten. Er ist für eine führende Position in ihrem Team im Gespräch.