Rückschlag für Trump Staatsanwältin in Georgia darf trotz Romanze weitermachen

Die Bezirksstaatsanwältin im Verfahren um versuchten Wahlbetrug des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2020 in Georgia muss entweder einen Sonderstaatsanwalt entlassen oder sich selbst aus dem Prozess zurückziehen. Richter Scott McAfee wies am Freitag zwar den Vorwurf der Verteidigung zurück, Fani Willis befinde sich in einem Interessenkonflikt, weil sie eine Liebesbeziehung zu Sonderstaatsanwalt Nathan Wade gehabt habe. Es bleibe aber ein „Anschein von Unangemessenheit“.