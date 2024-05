Propagandasender RSBN? So liefert ein Internet-Sender Trumps Botschaften direkt an Maga-Fans

Im zweiten Stock eines Einfamilienhauses in Opelika im US-Bundesstaat Alabama sitzt ein dreiköpfiges Produktionsteam vor Reihen von Computer-Bildschirmen und steuert die Berichterstattung des konservativen Right Side Broadcasting Networks über eine Wahlkampfkundgebung von Donald Trump. Der Regisseur des Senders (kurz RSBN) flüstert in das Mikrofon seines Headsets, gibt Anweisungen an die Kameraleute vor Ort über die zu filmenden Szenen - in diesem Augenblick ein Trump, der auf der Bühne im Jubel seiner Zuhörer badet.