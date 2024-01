Rechte Parteipolitik in den USA Republikaner wollen Trump ohne Vorwahlen zum Kandidaten erklären

Führende Republikaner wollen Donald Trump bereits kurz nach Beginn der Vorwahlen zum designierten Präsidentschaftskandidaten der Partei küren. Das Republican National Committee (RNC), das Organisationsgremium der Republikaner, will in der kommenden Woche während einer Tagung in Las Vegas eine Resolution prüfen, wonach Trump schon jetzt zum wahrscheinlichen Sieger der Vorwahlen erklärt werden soll. Der Entwurf, der der Nachrichtenagentur AP vorlag, „erklärt Präsident Trump zu unserem voraussichtlichen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2024“. Die Partei solle „von diesem Moment an in den allgemeinen Wahlmodus“ übergehen und „Anhänger aller Kandidaten als geschätzte Mitglieder des Teams Trump 2024 willkommen heißen“, hieß es.