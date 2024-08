Parallel zu Präsidentschaftswahlen Föten dürfen bei Referendum in Arizona „menschliche Wesen“ genannt werden

Die Initiative Arizona for Abortion Access (Arizona für den Zugang zu Abtreibungen), welche die Volksabstimmung erreicht hatte, nannte die Gerichtsentscheidung in einer Online-Botschaft „tief enttäuschend“. Sie bedeute, dass die Wähler nicht in einer „fairen, neutralen und akkuraten Weise“ über die anstehende Entscheidung informiert würden, sondern mit einer „einseitigen und politisch aufgeladenen“ Wortwahl konfrontiert würden.