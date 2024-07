Besuch von Benjamin Netanjahu Ein Balanceakt für Kamala Harris

Zudem wird Harris in ihrer Rolle als Vizepräsidentin mit Netanjahu am Donnerstag zu einem Gespräch im Weißen Haus zusammentreffen. Der wird dort auch von Amtsinhaber Biden empfangen und am Freitag von Donald Trump in Mar-a-Lago erwartet. Der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, warnt im Interview mit dem Online-Portal Ynet vor neuen Zeiten mit einer Präsidentin Harris. Diese habe „einige problematische Erklärungen zum Krieg in Gaza abgegeben“. Genau das könnte Harris jetzt bei den Wahlen helfen. Weshalb sie ihren Platz als Präsidentin des Senats am Mittwoch nicht einnehmen wollte.