Im wichtigen Staat Pennsylvania : Polizei vereitelt womöglich Angriff auf Wahlzentrum in Philadelphia

Polizei vereitelt womöglich Angriff auf Wahlzentrum in Philadelphia

Ein Trump-Unterstützer steht vor dem Convention Center in Philadelphia. Foto: AP/John Minchillo

Philadelphia In Philadelphia wurden zwei bewaffnete Männer festgenommen. Sie wollten offenbar das Wahlzentrum in der Stadt angreifen. Pennsylvania ist ein entscheidener Staat im Kampf um die US-Präsidentschaft.

Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Die Polizei der größten Stadt im Bundesstaat Pennsylvania habe einen Tipp bekommen, wonach sich ein Fahrzeug mit bewaffneten Personen vom Staat Virginia aus auf den Weg gemacht habe, um das Convention Center anzugreifen, sagte ein Polizeivertreter. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.