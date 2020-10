„In The Air Tonight“ : Phil Collins will seinen Hit bei Trump-Kundgebung nicht mehr hören

Los Angeles Der britische Sänger Phil Collins ist empört darüber, dass US-Präsident Donald Trump seinen Hit „In The Air Tonight“ bei Wahlveranstaltungen spielt. Collins’ Anwälte haben erneut eine Unterlassungserklärung übermittelt - und noch keine Antwort erhalten.

Die britische Musiklegende Phil Collins (69) will US-Präsident Donald Trump untersagen, seinen Hit-Song „In The Air Tonight“ im Wahlkampf einzusetzen. Bereits im Juni und nun erneut am vergangenen Freitag (23. Oktober) hätten Collins' Anwälte Trumps Wahlkampfteam eine entsprechende Unterlassungserklärung übermittelt, teilte das Management des ehemalige Genesis-Frontmanns am Montag (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie hätten von Trumps Vertretern bislang keine Antwort erhalten.