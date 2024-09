Live-Sendung für US-Wahlkampf Oprah Winfrey kehrt für Harris auf den Talk-Thron zurück

Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich bei einer Veranstaltung mit Talk-Legende Oprah Winfrey um noch unentschlossene und unmotivierte Wähler bemüht. Das Event unter dem Titel „Unite for America“ am Donnerstag (Ortszeit) wurde per Livestream auf mehreren Plattformen ausgestrahlt. Allein bei Youtube schalteten sich zum Start der Sendung mehr als 250.000 Menschen zu. Übertragen wurde die Show aus Michigan, einem bei der Wahl im November zwischen Demokraten und Republikanern umkämpften Bundesstaat.