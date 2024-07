Trump-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Ein schwarzer Tag für die US-Demokratie

Das Urteil verschiebt nicht nur die Gewaltenteilung dramatisch in Richtung der US-Bundesregierung. Es lässt sogar Ausnahmen von der Herrschaft des Rechts zu. Der Präsident oder die Präsidentin stehen von nun an über dem Gesetz, was ihre Amtshandlungen betrifft. Ein unerhörter Vorgang in der Demokratie. Es mag in der Vergangenheit Fälle gegeben haben, in denen Präsidenten für Verbrechen wie dem Einbruch in das Hauptquartier der gegnerischen Partei oder für den sinnlosen Tod von Soldaten in Vietnam nicht belangt wurden. Aber das waren einzelne Akte, die durch ein umstrittenes Begnadigungsrecht oder fehlende Anklagen geschahen. Jetzt ist das alles nicht mehr nötig, denn die Person im Oval Office genießt umfängliche Immunität für alle Amtshandlungen.