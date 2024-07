Rassistische Debatte im US-Wahlkampf Nicht schwarz genug?

Ein Schuss, der gemessen an dem Enthusiasmus der mehr als zehntausend Teilnehmer an der bisher größten Kundgebung der demokratischen Präsidentschaftskandidatin in Atlanta am Dienstag nach hinten losging. Im „Georgia State Convocation Center“ heizten schwarze Frauen die Stimmung an. Sie tanzten zu den Beats der Hiphoper „Quavo“ und „Megan Thee Stallion“ und feierten Kamala Harris als eine der ihren.