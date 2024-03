Ex-Präsident mit Geldproblemen New Yorker Justiz bringt Trump in finanzielle Bredouille

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat Trump für die Sicherheitsleistung eine 30-Tage-Frist gewährt, die am Montag abläuft. Nicht auszuschließen ist, dass sie die Frist verlängert. Trump kann sich auch noch in letzter Minute an das oberste Gericht des Bundesstaats New York wenden, um eine Fristverlängerung zu erwirken.