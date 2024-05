Zeichen der Trump-Anhänger Umgekehrte US-Flagge hing an Haus von Supreme-Court-Richter

In einer E-Mail an die Zeitung schrieb Alito, er sei nicht am Hissen der Flagge beteiligt gewesen. Seine Frau habe das Symbol als Reaktion auf „anstößige und persönlich beleidigende Sprache“ auf Schildern in einem Nachbargarten angebracht. Nach Informationen der Zeitung gab es tatsächlich einen Streit zwischen der Frau des Richters und einer Nachbarfamilie, die ein Anti-Trump-Schild auf ihrem Rasen aufgestellt hatte. Angesichts des Zeitpunkts und der Deutlichkeit des Symbols hätten Anwohner dieses aber als politische Positionierung aufgefasst. Der Fall stelle einen Verstoß gegen die Ethikregeln für Richter dar, hieß es unter Berufung auf Experten. Der Fall könne Zweifel an Alitos Unparteilichkeit säen.