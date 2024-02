Ex-Präsident stand nicht zur Wahl Trump-Rivalin Haley erleidet bei Nevada-Vorwahl peinliche Niederlage

Haley hatte im Vorfeld erklärt, sie werde nur in Staaten auftreten, die „fair“ seien. Sie wolle in Nevada keinen Wahlkampf betreiben. Ihr Team weigerte sich, eine Gebühr in Höhe von 55.000 Dollar zu zahlen, die die Partei für die Teilnahme an der Vorwahlversammlung verlangt hätte. „Wir haben früh entschieden, dass wir keine 55 000 Dollar an eine Trump-Organisation zahlen werden, um an einem Prozess teilzunehmen, der für Trump manipuliert ist“, hatte Haleys Wahlkampfmanagerin Betsy Ankney am Montag Reportern gesagt. „Nevada ist und war nicht unser Fokus.“