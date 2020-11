US-Wahl : Neuzählung in Georgia – Pelosi sieht Biden als Gewinner

Washington Der Wahlleiter des US-Bundesstaates gab bekannt, dass die Wählerstimmen neu ausgezählt werden sollen - wegen der geringen Distanz zwischen den beiden Kandidaten. Die Vorsitzende der Demokraten hingegen sieht Joe Biden bereits jetzt als Wahlsieger.

Im US-Bundesstaat Georgia werden die Stimmen nach der Präsidentschaftswahl wegen des extrem knappen Ausgangs neu ausgezählt. "Mit so einer geringen Differenz wird es in Georgia eine Neuauszählung geben", sagte Wahlleiter Brad Raffensperger am Freitag in Georgias Hauptstadt Atlanta. Zuletzt lag Präsidentschaftskandidat Joe Biden in dem konservativen Südstaat mit hauchdünner Mehrheit vor Amtsinhaber Donald Trump - laut US-Medien nur mit rund 1500 Stimmen Vorsprung.