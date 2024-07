Nach Attentat auf Trump Direktorin des Secret Service tritt zurück

US-Präsident Joe Biden dankte Cheatle für ihren „jahrzehntelangen Einsatz im öffentlichen Dienst“. „Während ihrer gesamten Laufbahn beim Secret Service hat sie sich selbstlos dem Schutz unserer Nation gewidmet und ihr Leben riskiert“, schrieb der Demokrat. Als Führungskraft brauche man Ehre, Mut und unglaubliche Integrität. Biden kündigte an, dass die Untersuchung zu den Hintergründen des Attentats auf Trump weitergehe. „Wir alle wissen, dass sich das, was an diesem Tag geschah, nie wiederholen darf.“