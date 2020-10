Nach Corona-Infektion : Trump nimmt Wahlkampfauftritte wieder auf

Präsident Donald Trump bei einem Auftritt in Charlotte. Foto: AP/Chuck Burton

Washington Nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus will Donald Trump seinen Wahlkampf fortführen – und auch wieder vor Publikum auftreten. Währenddessen steigen in den USA die Zahlen wieder.

US-Präsident Donald Trump nimmt nach seiner Covid-19-Erkrankung wieder seine Wahlkampfreisen auf. Den Auftakt macht Trump in Florida - einem potenziell entscheidenden Bundesstaat für die Präsidentenwahl am 3. November. Für die Tage darauf stehen Pennsylvania, Iowa und North Carolina auf dem Programm. Unterdessen steigen in den USA die Coronavirus-Fallzahlen – und bei früheren Auftritten Trumps trugen viele seiner Anhänger keine Masken und hielten keinen Abstand.