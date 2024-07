„Jetzt müssen wir von vorne anfangen“ Das sagt Trump zum Rückzug von Joe Biden

Trump hatte auf den Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zunächst mit etlichen Anschuldigungen gegen den Demokraten reagiert. „Der korrupte Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und er ist sicherlich nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden - und war es auch nie!“, schrieb der Ex-Präsident auf seiner Online-Plattform Truth Social. Biden ist in keinerlei Korruptionsfälle verwickelt. Trump hingegen ist ein verurteilter Verbrecher, der zudem bis heute den Ausgang der Wahl von 2020 leugnet. Damals verlor Trump gegen Biden und strengte mehr als 50 Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs an - doch es fehlten jegliche Hinweise auf Betrug, und die Verfahren wurden zurückgezogen, abgewiesen oder eingestellt.