Überschattet vom Attentat auf Donald Trump Parteitag der US-Republikaner in Milwaukee eröffnet

Höhepunkt der Veranstaltung soll eine Rede Trumps am Donnerstagabend (deutsche Nacht zu Freitag) sein. Der Veranstaltungsbereich in Milwaukee ist wegen großer Sicherheitsbedenken extrem abgesichert. Bereits vor dem Attentat gegen Trump am Wochenende planten die Veranstalter mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen.