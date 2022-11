Wahlen in den USA : Erste Hochrechnungen deuten auf knappes Rennen um US-Kongress

Wahlen in den USA

Washington Wird wird in den USA künftig Senat und Abgeordnetenhaus kontrollieren? Am Ende des Wahlabends ist von der vorhergesagten republikanischen Welle nichts zu sehen - doch das kann sich noch ändern.

Bei den US-Kongresswahlen sind die ersten Ergebnisse eingelaufen. Sie beruhen auf Hochrechnungen und Umfragen. Noch zeichnet sich aber nicht ab, welche Partei künftig Senat und Repräsentantenhaus kontrolliert. Zwar waren die meisten Wahllokale bereits geschlossen - durch die unterschiedlichen Zeitzonen läuft die Wahl bis 6 Uhr morgens deutscher Zeit, sofern es nicht zu Verzögerungen kommt - doch vielerorts dauerte die Auszählung der Stimmzettel an.

Die als Favoriten in die Abstimmung gestarteten oppositionellen Republikaner konnten wie erwartet einige Abgeordnetensitze der Demokraten erobern. Für eine Mehrheit in der Kammer reichte es aber unter dem Strich noch nicht. Im Rennen um den Senat lagen die Parteien in der Nacht zu Mittwoch Kopf-an-Kopf.