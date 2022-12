Wichtig für Biden und Trump Stichwahl um Senatssitz in Georgia

Vier Wochen nach den Kongresswahlen in den USA wird in Georgia ein letzter offener Sitz im Senat vergeben, dessen Bedeutung weit über den Bundesstaat hinausreicht. In einer Stichwahl treten am Dienstag der demokratische Senator Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker erneut gegeneinander an. Das Rennen entscheidet zwar nicht über die Mehrheit im Senat, ist für Präsident Joe Biden aber dennoch wichtig - weil es einen einflussreichen Quertreiber in den Reihen seiner Partei schwächen könnte. Ex-Präsident Donald Trump hofft, dass sein Protegé Walker gewinnt und ihm so eine weitere Niederlage erspart.