„Midterms“ in den USA : Für Biden sind Veränderungen unausweichlich

Unabhängig vom Ausgang der „Midterms“: Die zweite Hälfte der Präsidentschaft von Joe Biden (l.) wird anders aussehen. Foto: dpa/Susan Walsh

Washington Dass die zweite Hälfte der Amtszeit des demokratischen US-Präsidenten anders aussehen wird als die erste, ist unabhängig vom Ausgang der Midterm-Wahlen sicher. Aber wie?

Die Zwischenwahlen in den USA waren auch ein Votum über die Bilanz von US-Präsident Joe Biden - auch wenn sein Name nicht auf den Stimmzetteln stand. Für seine Präsidentschaft stehen unweigerlich tiefgreifende Veränderungen an.

In der Öffentlichkeit trug Biden bis zuletzt Optimismus zur Schau. Parteivertreter in den US-Staaten stimmte er noch am Vorabend der Wahlen darauf ein, man werde für eine riesige Überraschung sorgen. Fernab des öffentlichen Parketts trafen Mitarbeiter des Weißen Hauses unterdessen schon Vorbereitungen für den Fall, dass die Republikaner die Kontrolle über eine - oder gar beide - Kammern des Kongresses übernehmen - ein Szenario, von dem Biden gesagt hat, dass es sein Leben „schwieriger“ machen würde.

Unabhängig von Ausgang werden die Midterm-Wahlen dafür sorgen, dass nach ambitionierten zwei Jahren im Amt Biden eine neue Balance finden und das Weiße Haus seine Prioritäten neu ordnen muss.

Die Wahlnacht wollte Biden im Beisein seiner Berater im Weißen Haus verbringen, die eintrudelnden Ergebnisse im Blick behalten. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, er werde sich am Mittwoch (Ortszeit) zum Wahlausgang an die Nation wenden, wenngleich bis dahin noch nicht alle Ergebnisse vorliegen werden.

In seinen ersten beiden Jahren im Amt drückte Biden Gesetze durch, um der Corona-Pandemie und ihrer Folgen Herr zu werden, die Infrastruktur zu modernisieren, den Klimawandel anzugehen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China zu verbessern - alles mit einer denkbar knappen Kongressmehrheit. Von nun an, sagen Mitarbeiter und Verbündete, werde sein Fokus darauf liegen, das Erreichte zu verteidigen, in einem noch stärker polarisierten Umfeld versuchen, effektiv zu regieren, und den Stand seiner Partei vor der nächsten Präsidentschaftswahl zu verbessern. Die Schuldenobergrenze oder die Unterstützung für die Ukraine könnten Streitthemen mit den Republikanern sein.

Bidens Zustimmungswerte haben sich von einem Tief im Sommer erholt, aber bei den Midterm-Wählern steht er weiter nicht in einer hohen Gunst. Etwa sechs von zehn Befragten missbilligen, wie er sein Amt ausübt, wie aus der Wahlanalyse AP VoteCast hervorgeht. Etwa vier von zehn sind damit zufrieden.

Republikanische Siege könnten auch eine Reihe von Kandidaten in Verantwortung bringen, die Biden wegen ihrer Weigerung, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 anzuerkennen, als Gefahr für die Demokratie gebrandmarkt hat. Dies schränkt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit ein und würde neue Herausforderungen vor der Wahl 2024 mit sich bringen.

Schon seit Monaten bereitet sich die US-Regierung auf eine erwartete Flut von parlamentarischen Untersuchungen durch die Republikaner vor, sollten diese eine oder beide Kammern des Kongresses erobern. Sie entwickelt juristische- und Medienstrategien, um damit umzugehen, sollte es etwa Untersuchungen zum chaotischen Abzug des US-Militärs aus Afghanistan oder den Geschäftsbeziehungen von Präsidentensohn Hunter Biden geben.

Sollte es soweit kommen, sagte der Historiker Julian Zelizer, zeige die Geschichte, dass es aus Bidens Sicht „sehr effektiv“ sein könnte, sich auf den Extremismus der Republikaner zu konzentrieren „und ihre neue Macht gegen sie zu verwenden.“ Das Weiße Haus würde zwar die Zusammenarbeit mit dem Kongress betonen und sich den Untersuchungen fügen - immerhin ist das ja auch demokratische Aufgabe des Parlaments -, gleichzeitig könnten die Demokraten daraus aber Kapital schlagen. Denn sie könnten den Republikanern vorwerfen, nur den Präsidenten zu attackieren statt die Probleme anzugehen, die für die Leben der Amerikaner am wichtigsten seien.

Der 79-jährige Biden hat wiederholt seine Absicht erklärt, sich zur Wiederwahl zu stellen. Bald wird er eine endgültige Entscheidung treffen müssen. Ein Herausforderer könnte Ex-Präsident Donald Trump sein, der am 15. November eine „große Ankündigung“ machen will. Ein schlechtes Ergebnis bei der Zwischenwahl schließt eine Wiederwahl des Präsidenten nicht aus. Historisch betrachtet gibt es einen Amtsvorteil. Zelizer sagte jedoch, dass selbst Präsidenten, die es schaffen, große Verluste bei den Zwischenwahlen zu vermeiden und ihre Mehrheiten zu behalten, gezwungen seien, den Kurs für den Rest ihrer Amtszeit zu ändern.

Effektive Präsidenten machten es zu ihrer Priorität, das Erreichte zu verteidigen, sagte er. Wenn es dann erneut zur Wahl komme, sehe die Bilanz, selbst wenn sie seit den Midterms nicht gewachsen sei, gut aus. Was man nicht wolle, sei abgewickelt zu werden; nicht in der Lage zu sein, die eigene Politik umzusetzen. Dann werde der Herausforderer im Präsidentschaftswahlkampf sagen: „Schaut, was er getan hat war einfach schrecklich ineffektiv und hat nicht funktioniert.“

In der Tat hat Biden nur vage Andeutungen gemacht, was er Neues umzusetzen hofft, sollten die Demokraten doch ihre dünnen Mehrheiten im Kongress halten oder ausbauen können. Dazu gehören ein Verbot für Angriffswaffen, eine Wahlrechtsreform und ein Gesetz für ein landesweites Recht auf Abtreibung. Auf die Frage, warum Biden nicht mehr getan habe, um seine Pläne für die kommenden zwei Jahre darzulegen, sagte Jean-Pierre, warum könne man dem Land nicht einfach das darlegen, was man erreicht habe. Dies habe man getan.

