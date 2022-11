US-Kongresswahlen 2022 : Recht auf Abtreibung in Staatsverfassung von Michigan verankert

Foto: AFP/Jim Vondruska 19 Bilder So wählen die Amerikaner bei den Midterms 2022

Liveblog Washington/Düsseldorf Befürworter des Rechts auf Abtreibung haben bei den Zwischenwahlen in den USA Siege errungen: So haben etwa die Wähler und Wählerinnen in Michigan das Recht auf Abtreibung per Volksentscheid in der Verfassung des US-Staats festgeschrieben. Und: Nach einem langen Wahlabend ist in den USA auch am Mittwochmittag noch unklar, welche Partei gewinnt. Alle News im Liveblog.