Midterm Elections 2018 - live: Enges Rennen in den USA

Die Hinweise auf eine Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus verdichten sich. Die Partei gewann am Dienstagabend wesentliche Sitze in Pennsylvania, Florida und Minnesota hinzu. Andere Sitze konnten die Republikaner in der Abgeordnetenkammer verteidigen - so gewann inetwa Andy Barr gegen die Demokratin und frühere Kampfpilotin Amy McGrath . Das enge Rennen der beiden war von vielen Experten beobachtet worden. Während Barr im Wahlkampf argumentierte, er könne seinen Einfluss in der US-Regierung geltend machen, war das Motto von McGrath „das Land steht über der Partei“.Insetzte sich dagegen die Demokratin Debbie Mucarsel-Powell gegen den amtierenden Carlos Curbelo von den Republikanern durch. Der moderate Politiker und Kritiker von US-Präsident Donald Trump hatte vergeblich versucht, eine Anti-Trump-Stimmung in seinem Bezirk im Süden Floridas zu zerstreuen. (AP)