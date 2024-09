Video kurz vor TV-Duell Melania wirft Fragen zu Trump-Attentat auf

Die Frau des Republikaners Donald Trump schürt mit einem Video Zweifel an der offiziellen Darstellung des Attentats auf ihren Mann. „Es steckt definitiv mehr hinter dieser Geschichte, und wir müssen die Wahrheit herausfinden“, sagt Melania Trump in einem auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten Werbeclip für ein neues Buch, in dem die 54-Jährige „ihre Geschichte“ und „die Wahrheit“ darstellen will. Es soll im Oktober erscheinen - in der heißen Phase des US-Wahlkampfes.