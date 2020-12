Historische Entscheidung : Biden will erstmals indigene Amerikanerin als Ministerin berufen

Biden will erstmals indigene Amerikanerin als Ministerin berufen

Deb Haaland, Abgeordnete der Demokraten aus dem Bundesstaat New Mexico (Archivfoto). Foto: dpa/J. Scott Applewhite

Washington Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat ein Kabinett mit Ministern unterschiedlichster Hintergründe versprochen. Jetzt soll wohl erstmals eine indigene Amerikanerin Ministerin werden.

Der gewählte Präsident Joe Biden schreibt mit seiner Wunschliste für sein künftiges Kabinett US-Geschichte. Er wählte am Donnerstag die Abgeordnete Deb Haaland als Nominierte für das Innenministerium - eine historische Entscheidung, mit der sie die erste Ureinwohnerin wäre, die das Innenministerium leiten wird. Über Generationen hinweg hat das Innenministerium Einfluss auf die Stämme der Nation ausgeübt.

Stammesführer und Aktivisten in den gesamten USA rührten bei Biden wochenlang die Werbetrommel für Haaland. Sie forderten die 60-Jährige aus New Mexico auf dem Posten, auch wenn die Abgeordnete dann ihren Sitz im Repräsentantenhaus abgeben würde und die Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer schmälern würde.