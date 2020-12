Medienbericht : Afroamerikanischer General im Ruhestand soll US-Verteidigungsminister werden

Wilmington US-Medien zufolge will Joe Biden den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsministers berufen. Dieser Kandidat bräuchte für den Kabinettsposten nicht nur die Zustimmung des US-Senats.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will weitere Schlüsselpositionen mit Vertrauten aus seiner Zeit als Vizepräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama besetzen. Nach übereinstimmenden Medienberichten will Biden mit Ex-General Lloyd Austin erstmals einen Afroamerikaner zum US-Verteidigungsminister berufen. Das meldeten am Montagabend Ortszeit) die Nachrichtenseite Politico und der Sender CNN.