US-Präsident Joe Biden zieht seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zurück. „Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen“, schrieb Biden. „Auch wenn ich beabsichtigt hatte, mich um eine Wiederwahl zu bewerben, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, zurückzutreten und mich allein auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident in meiner verbleibenden Amtszeit zu konzentrieren.“, erklärte der 81-Jährige am Sonntag in einem Brief, den er im Onlinedienst X veröffentlichte.