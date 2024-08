US-Präsidentschaftskandidatin sorgt für Euphorie Kamala Harris Superstar - die Taylor Swift der US-Politik

Dass dieses ikonische Foto im Wahlkampf bisher nicht zum Einsatz kommt, beschreibt genauer als jede Umfrage, was sich verändert hat. Biden fand die Größe, auf seine Nominierung in Chicago zu verzichten. Er übergab die Fackel an Kamala Harris, die für eine neue Generation in der amerikanischen Politik steht. Es war, als hätte der greise „Onkel Joe“ in Amerika die Fenster weit geöffnet und frischen Wind hereingelassen.