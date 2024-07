„Sogar links von Biden“ Wofür Kamala Harris in der Wirtschafts- und Klimapolitik steht

Die Börsen in Europa reagierten erleichtert auf die Entscheidung in den USA. Noch haben die Demokraten Kamala Harris zwar nicht offiziell nominiert, mancher Wahlkampf-Spender wünscht sich lieber einen der Gouverneure, Gavin Newsom (Kalifornien) oder Gretchen Whitmer (Michigan). Doch Harris hat beste Karten. Wofür steht sie? „Man kann man davon ausgehen, dass Kamala Harris die Wirtschaftspolitik der Biden-Regierung fortsetzen würde. Was ihre Klima- und Energiepolitik angeht, könnte sie sogar links von Biden stehen“, sagte Colin Vance, Forscher am RWI-Leibniz Institut, unserer Redaktion.